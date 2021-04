´No más mañaneras, hasta el fin de las elecciones´: INE

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de difundir logros de gobierno, obras públicas y elementos que pudieran afectar el actual proceso electoral hasta después del 6 de junio, para no afectar la equidad en las campañas.

Los consejeros emitieron esa medida de tutela preventiva tras analizar una queja por presunta violación del presidente a la Constitución, pues en su conferencia mañanera del pasado 16 de abril dio detalles de programas sociales y número de beneficiarios, e incluso se transmitieron en pantalla datos sobre éstos, razón por la que se ordenó el retiro de esas publicaciones de las redes sociales YouTube y Facebook del gobierno, así como de su portal de Internet.

El consejero presidente de la comisión, Ciro Murayama, aclaró: "esta comisión no está prohibiendo las conferencias mañaneras, no estamos diciendo que el ciudadano presidente de la República no pueda informar a la ciudadanía de ese país de ciertos elementos. Pero, ¿cuáles son los elementos que pueden ser informados? Los que la Constitución señala para las campañas electorales: salud, educación y protección civil".

Esas, recordó, son las únicas excepciones que el artículo 41 de la Constitución marca que sí pueden ser difundidas en propaganda gubernamental aún durante las campañas.

TRASCIENDE LIMITACIONES

"Hablar de logros de gobierno o beneficiarios trasciende las limitaciones que la Constitución fija de manera obligatoria...únicamente estamos señalando, ordenando que en estos ejercicios (las conferencias) que se seguirán llevando a cabo durante las campañas se ajuste el discurso a no difundir logros de gobierno, no hacer propaganda gubernamental y hablar de los tres temas que la Constitución, no el INE ni la Comisión de Quejas, establece que pueden ser abordados", agregó.

Instan acatar Constitución

-Con su resolución, aprobada por unanimidad, los consejeros instaron al mandatario a acatar la Constitución, las leyes electorales y la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que recientemente estableció que los contenidos vedados durante las campañas no pueden ser difundidos ni siquiera al responder cuestionamientos de la prensa en las mañaneras.