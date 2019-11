¡No más! ...´likes

Nueva York, EU.

Kim Kardashian vive de exponer su vida privada en el programa Keeping Up With the Kardashians (Las Kardashian, en su versión española) y en las redes sociales. Pero está dispuesta a sacrificar los ´me gusta´ de su cuenta de Instagram en beneficio de la salud mental de los usuarios. "Yo me considero una persona extremadamente fuerte en lo que a salud mental se refiere, pero conozco a muchas personas que no y las cuales están obsesionadas con los comentarios y los likes", contó durante la conferencia DealBook, organizada por el diario New York Times.

Facebook, dueña de Instagram, comenzó el pasado mes de mayo las pruebas para eliminar las acciones que muestran lo viral que ha sido una publicación, como los ´me gusta´ o las visualizaciones de los vídeos. Actualmente lo está probando en siete países: Canadá, Australia, Italia, Irlanda, Japón, Brasil y Nueva Zelanda.

REINA DE LAS REDES

Y la reina de las redes sociales ha dado su aprobación: "Sé que el equipo que hay detrás de Instagram ha mantenido muchas conversaciones con distintas personas para saber qué opinan y eso me hace muy feliz". La empresaria suma en esta red social más de 150 millones de seguidores, mientras que ella solo sigue 13 cuentas. Sus publicaciones superan fácilmente el millón de likes; por ejemplo, la foto de familia del día de Halloween casi alcanza los cuatro millones.

Este cambio de parecer se debe sobre todo a los hijos que tiene con el rapero Kanye West: North, de seis años, Saint, de tres, Chicago, de uno, y Psalm, de cinco meses. "Me ha costado mucho apartarme de lo que siento al respecto para pensar qué pasaría si uno de mis hijos fuera como esos amigos a los que les afecta tanto lo que dicen de ellos en los comentarios", ha dicho.

LE CAMBIA LA VIDA

Durante su intervención, Kim Kardashian ha recordado el robo que sufrió en París (Francia) en 2016 y que le cambió la vida. Tras presenciar los desfiles de Balenciaga y Givenchy en la Semana de la Moda, vino la pesadilla. Por la noche cinco hombres irrumpieron en el apartamento donde se alojaba en la capital francesa y fue atada, amordazada y robada a punta de pistola. Los cinco asaltantes, vestidos como oficiales de policía, le sustrajeron joyas valoradas en 10 millones de dólares. "Valoro qué tipo de fotos publicar (...). Ya no comparto nada en tiempo real porque aprendí de una mala experiencia. Cuando me robaron en París lo hicieron porque la gente conocía cada uno de mis movimientos. Sabían qué tenía, dónde estaba, qué estaba haciendo... Eso lo cambió todo. Ahora no publico nada hasta que me he ido del sitio", ha explicado la empresaria.