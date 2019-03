No más concesiones mineras este sexenio; no se revocarán las existentes

Cd. de México.

En este sexenio no se entregarán más concesiones mineras, pero tampoco se van a revocar las que ya fueron asignadas, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, el tabasqueño pidió, principalmente a empresas canadienses, trabajar como lo hacen en su país.

"Lo único que les pedimos es que actúen igual que como están obligados a hacerlo en Canadá, lo mismo, igual; es decir, que le paguen bien al minero, que paguen la misma cantidad de impuestos que pagan allá y, sobre todo, que no contaminen", dijo.



"Esa es la regla y no hay ningún problema con las concesiones, nada más que ya no vamos a dar más, porque, para qué quieren más, ya es mucho".



López Obrador aseguró que ya se entregaron 50 millones de hectáreas de 200 millones que tiene el territorio nacional.

"Lo que ya entregaron de concesiones los gobiernos neoliberales no se lo acabarían las empresas ni en mil años", manifestó.



"Y esto lo hicieron en 36 años, ni Porfirio Díaz enajenó tanto suelo patrio como estos gobernantes neoliberales, nada más Calderón entregó 20 millones de hectáreas para la explotación minera".



López Obrador agregó que revisará qué ocurre con la explotación de oro y plata, pero se mantendrán las concesiones actuales.



"No se revocan, así de claro", dijo.

Acusa omisión de Ochoa

En su conferencia de este lunes, López Obrador sostuvo que cuando fue director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el también ex presidente del PRI Enrique Ochoca fue al menos omiso en la contratación para la instalación de gasoductos en el País.



En el salón Tesorería, el Mandatario reiteró que fueron "contratos leoninos" que se hicieron mediante el influyentismo y con la complicidad de servidores públicos.



"¿Le parece que hubo alguna omisión por parte de quien era entonces director de la CFE, Enrique Ochoa, al respecto de estos contratos?", se le cuestionó.



"Mínimo eso, omisión en todos estos casos, porque son contratos muy favorables a los particulares y dañinos para el interés general, para la hacienda pública, para la nación", respondió el tabasqueño.



López Obrador aseguró que el Gobierno federal le está dando prioridad a revisar esos contratos, pues son casos equivalentes al Fobaproa o al "huachicol".



"Entonces, sí estamos analizando toda esta situación y vamos a llevar a cabo una revisión a fondo, exhaustiva", insistió el Mandatario.



"(Vamos a) buscar rehacer esos contratos que son dañinos, todo en el marco de la ley, nada con arbitrariedad, pero también estar dispuestos a ir a todos los tribunales si es necesario, aunque nos lleve tiempo, porque no podríamos mantener un contrato desfavorable al interés nacional, no podríamos mantener un contrato oneroso, que signifique avalar, respaldar la corrupción".



El Jefe del Ejecutivo dijo que este tema lo está revisando personalmente con el director de la CFE, Manuel Bartlett.



REFORMA publicó el 7 de marzo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entró a revisar los pagos que la CFE ha erogado por la transportación de gas en ductos para suministrar a las terminales eléctricas.



Bartlett fue notificado que el ejercicio 510-DE "Servicio de Transporte de Gas Natural" forma parte del Programa Anual de Auditorías de la Cuenta Pública 2018.



Ochoa Reza encabezó la Comisión Federal de Electricidad de febrero de 2014 a julio de 2016.