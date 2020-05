No logra sacudirse a ´El Chapo´

Sacudirse a El Chapo es un trabajo que Marco de la O sigue empeñado en lograr aunque sabe que no será fácil desligarse del narcotraficante más famoso del País.

Tras ganar popularidad en la serie que retrató la vida de este personaje, el actor aceptó ser el malo de R, su nuevo proyecto protagonizado por Mauricio Ochmann que se estrenó por Claro Video y también se puede ver por Paramount Channel.

SUBE SU

NIVEL ACTORAL

Interpretar a Joaquín Guzmán, dijo, le trajo renombre a nivel actoral, pero también corre el riesgo de encasillarse con este tipo de papeles.

"Se vuelve muy complicado porque todo mundo me hablaba para hacer de narcotraficante, para participar en videos de grupos que no conozco", contó el actor, quien interpreta en R a Fidel, el mejor amigo de Francisco Barón, el personaje de Andrés Almeida.

Dijo que fue invitado a participar en videos de narcocorridos y lo agradece, pero prefiere darle vuelta a la hoja.

Su responsabilidad ahora es que el público lo identifique como el actor Marco de la O y no sólo por haberle dado vida al narcotraficante originario de Sinaloa.

"Sabía del fenómeno de El Chapo porque algo hice bien. Ahora mi responsabilidad es cambiar el chip para que la gente me conozca, quiero sacudirme al Chapo, quiero que me conozcan como Marco de la O y no como el que hizo al Chapo".

El actor comentó que ese personaje le llegó tras 21 años de carrera actoral.

"Es complicado sacudírtelo, pero bendito Dios vengo del teatro, donde hacía comedia y tragedia griega, tengo la experiencia para decir que pudo hacer lo que sea, lo que pasa es que en México estamos muy acostumbrados a estereotipar a los actores, decir: este tiene cara de malo".

DA GIRO

"Los personajes que estoy haciendo ahora no tienen nada qué ver con El Chapo, son súper diferentes".

Para darle más realismo a su personaje de Joaquín Guzmán subió 20 kilos de peso, pero cuando comenzó a grabar R, ya había perdido 10.

Para el actor es muy importante ser parte de la serie R porque es la primera que realiza en México.