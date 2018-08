No hay ´lista negra´ de constructores con Infonavit

Roberto Danwing Marroquín, delegado del INFONAVIT en Tamaulipas.

En Tamaulipas no hay ´lista negra´ de constructores por parte del INFONAVIT (Instituto para el Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores), simplemente el que falla se le suspenden actividades y en 2018 solamente se ha emitido una en contra de una empresa desarrolladora de casas-habitación de nivel nacional.

"La construcción de viviendas es algo que se verifica a través de un sistema establecido y todas y cada una de ellas deben cumplir con las normas de calidad que señala el Instituto", declaró Roberto Danwing Marroquín, entrevistado al término de un acto de entrega de escrituras de casas en el fraccionamiento Valle Soleado.

Señaló que aquí no tenemos ´lista negra´ de empresas constructoras y permanentemente se está verificando el avance de las obras y la buena calidad de las mismas.

Informó el funcionario que se ordenó una suspensión en contra de una de ellas -de la que no dio razón social- que no es de Tamaulipas pero construye en el estado porque "no cumplió con las especificaciones que deben tener las construcciones, pero que una vez hechas las correcciones necesarias, se le vuelve a permitir regresar a la actividad".

Advirtió que la labor de verificación continuará adelante porque se desea que los trabajadores reciban una casa-habitación de calidad y en excelentes condiciones.