No hay límites para ingresar dinero a EU

Hidalgo, Tx.- Muchas veces se puede leer en las noticias de personas detenidas por viajar con 10 mil dólares o más, o su equivalente en moneda extranjera, por no declararlo ante los federales, quienes aclaran que no es un delito portar tal cantidad de dinero, sino el no darlo a conocer a las autoridades como lo marca la ley.

Autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, destacan que no hay límite para la cantidad de divisas que puede ingresar o sacarse de Estados Unidos; sin embargo, la ley federal exige que se informe a las autoridades si se viaja con 10 mil dólares o más, destacando que esto incluye todas las formas e instrumentos monetarios.

Los viajeros que no informan claramente de la portación de tal cantidad de dinero corren el riesgo de que éste les sea incautado, además de que pueden enfrentar cargos penales.

Una vez que el dinero es incautado por las autoridades federales, éste se puede recuperar, al ser reclamado por su legítimo dueño, siempre y cuando se compruebe la procedencia lícita del mismo.

Autoridades destacan que quien nada debe nada teme y si sus ingresos son obtenidos lícitamente, no tendrán mayor problema en cumplir con las disposiciones legales que exige el gobierno norteamericano.