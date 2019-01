Pittsburgh, E.U.

El presidente de los Acereros de Pittsburgh, Art Rooney II, mencionó que el receptor abierto Antonio Brown, podría estar un tiempo prestado durante la temporada baja.

En entrevista exclusiva con el Pittsburgh Post-Gazette, Rooney II dijo que el equipo no liberaría a Brown, y que los Acereros "verán todas las opciones" sobre cómo lidiar con Brown, quien no jugó en el final de la temporada regular.

"No hay mucho que podamos hacer en este momento; tenemos tiempo para tomar una decisión. Miraremos todas las opciones. No lo vamos a liberar, eso no está en la mesa. Pero diré que todas las demás opciones están en la mesa", apuntó Rooney.

"Ya sea que la situación se pueda reconciliar y lo tenga de nuevo en el equipo el año que viene, estamos muy lejos de pensar que puede suceder. No estamos cerrando la puerta a nada en este momento", destacó el entrevistado.

Antonio Brown, después del juego de la Semana 17 se reveló que, no asistió a la práctica del equipo el sábado previo al cotejo contra los Bengalíes de Cincinnati y luego abandonó el juego al medio tiempo después de que se le declaró inactivo.

El Post-Gazette señala que Brown no ha recibido llamadas telefónicas de Rooney y del entrenador en jefe Mike Tomlin, quien expresó su decepción por la situación durante su conferencia de prensa de final de temporada la semana pasada.

"Todas las opciones están sobre la mesa. Nos quedan dos meses antes de que podamos hacer algo. No tiene sentido tomar una decisión ahora. Veremos cómo se desarrollan las cosas. Tal vez él decida venir a hablarnos un día y aprendamos más sobre dónde está", dijo Rooney.