´No les pago a paparazis´

"Por lo sarcástico de tu mensaje, sentí la necesidad de responder a tu pregunta. Nunca, en mi carrera he llamado o dado propina a un paparazi (para que me tome fotografías). Tan segura estoy, que le pido a cualquiera de ellos a que venga y prueba lo contrario", escribió González.

La protagonista de Bloodshot sostuvo que le gusta mantener su vida lo más privada posible.

"No estoy segura si sabes que los paparazis viven de sus imágenes, por eso es que aguardan afuera de nuestras casas y nos siguen para conseguir un foto.

"Insisto, no tengo nada que esconder, pero no voy a dejar que tú o cualquier otra persona me haga menos por algo que fue inventado por un portal de chismes que quiso victimizar a su estrella masculina favorita y villanizar a una mujer que ha trabajado sin parar desde que era niña, sólo por tener un historia más jugosa".