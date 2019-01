No les llegan los apoyos, los discriminan por ser priístas... dicen

Río Bravo, Tam.- Líderes naturales de colonias de la ciudad se quejan de que por ser priístas no están aterrizando los apoyos y ayudas como las despensas y las colchas que reparten a través del departamento de Bienestar Social.

Esto lo afirmaron al reportero las señoras Lupita Betancourt del asentamiento ampliación Benito Juárez y Concepción Tejeda de la Manuel Cavazos Lerma, quienes en ambos casos dijeron que a ellas como a muchos de quienes viven en esos asentamientos el pecado es ser priístas, y por esa razón es de que son discriminados y eliminados de los programas de gobierno.

"Aquí no tenemos por que engañar ni echarle mentiras a nadie estamos hablando con la verdad, y quienes digan que nos están llegando las despensas y las cobijas que según regalando será en otras partes, que no le mientan a la gente aquí seguimos esperando la ayuda que no termina por aterrizar".

Invitaron de hecho al reportero para que se de una vuelta por las colonias antes indicada, también a los funcionarios para que vean que no están llegando las despensas menos las colchas que para el frío estuvieron regalando.