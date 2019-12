No les gustÓ última trilogía!

Mark Hamill ha sido muy claro revelando que no está de acuerdo con las decisiones creativas de Rian Johnson en Star Wars: The Last Jedi. Parece que otro miembro del reparto se ha unido a su bando, ya que John Boyega se ha pronunciado y está a favor de su compañero.

The Force Awakens creo que fue el comienzo de algo bastante sólido", dijo en una entrevista reciente con Hypebeast. The Last Jedi, si soy sincero, diría que fue un poco dudosa para mí. No estaba necesariamente de acuerdo con muchas de las opciones que ofrecía, y eso es algo de lo que hablé mucho con Mark Hamill y tuvimos conversaciones al respecto. Y fue difícil para todos nosotros porque estábamos separados".

Parece que su mayor queja es que los tres héroes principales no estaban juntos y, como resultado, no hubo desarrollo en la relación de Rey y Finn.

FUERTE DINÁMICA

Supongo que en las películas originales de Star Wars se centraban mucho más en el trío y se trataba esencialmente del viaje de Luke, pero Han y Leia tuvieron una fuerte dinámica, que no sé si vamos a ser capaz de establecer a largo plazo. Pero si se está explorando esa dinámica entonces sería genial", añadió.

Otro que también ha criticado la última trilogía es Anthony Daniels. El actor tiene la distinción de aparecer en casi todas las películas interpretando a C-3PO. Sin embargo, no está contento con sus recientes trabajos.

Bueno, sí, entiendo por qué los fans no están contentos. Hablan de una devoción tan importante que les molesta si alguien se mete con eso. Entiendo que la gente critique las películas. En estas nuevas cintas me he sentido como un mueble del decorado. Y eso es difícil porque reconozco que mi personaje vale mucho más", agregó.