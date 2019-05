No les alcanzó para retener a Héctor Herrera

Cd. de México.

En el Porto ya están más que resignados por la salida de Héctor Herrera.



Pinto da Costa, presidente de los Dragones, lamentó que su equipo no tuviera el alcance económico para retener al mexicano, cuyo destino apunta al Atlético de Madrid.



"No tuvimos la capacidad de pago, ya que, en Portugal, el jugador de fútbol debe ser otorgado por la junta directiva, pero se trata como en cualquier país en relación con el pago de impuestos.



"Teníamos dos posiciones: o no jugaba más o jugaba. Confiamos en su valor y continuó jugando como si el contrato no influenciara y no influenció. No puedo obligar al jugador a renovar, ni puedo pagar lo que no podemos", dijo el mandamás del cuadro portugués al diario O'Jogo.



Da Costa asegura que Herrera es un excelente profesional y entiende que el jugador tricolor busque un nuevo equipo donde pueda ganar mucho más.



Héctor llegó al Porto para la temporada 2013-14 y en seis campañas se hizo de la titularidad, capitanía y uno de los referentes de los Dragones, con los que ha ganado una Liga, una Copa de Portugal y una Copa de la Liga.