No les alcanza a los Rayados; caen 3-2 ante Santos

El Monterrey sufrió su segunda derrota consecutiva y la tercera en cuatro partidos de Liga, al caer este domingo 3-2 ante el



Un doblete de Jonathan Rodríguez y un gol más de Julio Furch sentenciaron a los visitantes, que se habían ido al frente con gol de Rogelio Funes Mori, pero no supieron resistir los ataques laguneros.



Rayados saltó a la cancha con varias novedades, entre ellas la titularidad del arquero Juan Pablo Carrizo y del mediocampista juvenil Érick Cantú, quien con 19 años disputó sus primeros minutos en la Liga MX.



El "Turco" mandó a Carrizo en el arco, Stefan Medina, César Montes, Nicolás Sánchez y Efraín Velarde, en la defensa; el joven Cantú, Celso Ortiz, Jesús Molina y Alfonso González en la media cancha, con Rogelio Funes Mori y Avilés Hurtado en la delantera.



Apenas al minuto 2, Funes Mori le dio una alegría a los casi mil asistentes albiazules al Territorio Santos Modelo, al anotar con un disparo de fuera del área que se desvió en el defensa Jorge Flores y clareó al arquero Jonathan Orozco. Fue el quinto tanto del argentino en el Clausura 2018.



Carrizo tuvo su primera intervención al minuto 12', al descolgar de forma correcta un centro que mandó por izquierda Jesús Isijara.



A partir de ahí el dominio lagunero se hizo sentir y prácticamente le quitó el balón a los albiazules.



Al minuto 18, Isijara nuevamente intentó, pero esta vez por derecha, al desbordar y mandar una diagonal que no tuvo receptor.



Luego, al 19', Julio Furch puso a prueba nuevamente a Carrizo con un disparo de derecha en linderos del área, pero el arquero resolvió bien en dos tiempos.



El Monterrey se desdibujó y no le alcanzó con contragolpes para mantener la ventaja, pues pudo más la insistencia del Santos.



Al minuto 27 finalmente cayó el empate. Isijara, uno de los más activos en el cuadro lagunero, recortó e hizo ver mal por derecha a Efraín Velarde para mandar un centro al área que Jonathan Rodríguez sólo tuvo que empujar, casi sin marca.



Con el tanto de la igualada, el dominio de los locales se mantuvo y por momentos los "oles" desde la tribuna se hicieron escuchar.



Antes de finalizar la primera mitad, Santos le dio la vuelta al partido, cuando Julio Furch aprovechó el descuido de la zaga rayada, que en tiro de esquina no lo marcó y lo dejó disparar de volea el centro de Osvaldo Martínez, para poner el 2-1 al 40'.



Así se fueron al descanso.



Para la parte complementaria Rayados mejoró momentáneamente y se fue al frente, pero sólo para dejar espacios en defensa.



Al 47' Furch desbordó por izquierda y mandó un centro de zurda a Rodríguez, quien también de volea disparó para vencer a Carrizo y marcar su doblete en el juego.



El 3-1 hizo que Mohamed buscara soluciones desde la banca, y para eso mandó a la cancha a Lucas Albertengo y Dorlan Pabon por Avilés Hurtado y Alfonso González, respectivamente.



Todo parecía salirle a los locales, incluso el paraguayo Osvaldo Martínez estuvo cerca de anotar un gol olímpico, pero Carrizo lo impidió sacando el balón de la raya.



Ya era de preocuparse la displicencia del conjunto rayado, que por momentos parecía caminar en la cancha de Torreón. Carrizo incluso le ganó un mano a mano a Rodríguez que pudo ser el cuarto gol.



Mohamed "quemó" su último cambio y mandó a Carlos Sánchez por Cantú, quien tuvo un gris debut en el futbol mexicano. El uruguayo respondió de inmediato, pues hizo una jugada por derecha en la que Martínez le cometió falta dentro delárea, marcándose la pena máxima.



El fantasma de los penales rondó por el TSM, pero Nicolás Sánchez tomó el balón y convirtió para acercar a los visitantes, al 71'.



Con el marcador 3-2, el Monterrey se animó a ir más al frente y Jesús Molina dejó escapar el empate al minuto 80, cuando en una serie de rebotes el balón le quedó dentro del área y disparó desviado del arco de Orozco.



Más con ganas que con orden atacaron los albiazules, pero al final nada pudo impedir que sufrieran su tercera derrota en sus últimos cuatro juegos de Liga, para quedarse estancados en 15 puntos aunque todavía en zona de Liguilla como octavo lugar, gracias a que los Pumas cayeron en casa este mediodía ante el Toluca y se quedaron en noveno lugar con las mismas 15 unidades, pero con peor diferencia de goleo.



Por su parte, el Santos retomó la cima de la tabla general al llegar a 23 puntos, por encima de América, Toluca y Tigres, todos con 21 puntos.



Rayados recibirá en su siguiente encuentro al Querétaro, su verdugo en la última edición de la Copa MX.