No les alcanza para alimentos

Ante la poca estabilidad de precios en productos de la canasta básica, reynosenses optan por comparar en mercados, tiendas de autoservicio y puestos callejeros el costo de tortillas, huevo, leche, azúcar, frijol, frutas, verduras y otros insumos básicos.

"Yo lo que hago es agarrar folletos de varios supermercados y ver cuánto cuestan, mi esposa también se informa con sus amigas o conocidas de los precios del mercado y de ahí vemos a ver donde compramos" mencionó Javier, habitante del Fraccionamiento Almendros.

El señor también aseguró que llega a reunir hasta 50 pesos por semana como ahorro extra que después utiliza en sus traslados en camión.

Por su parte la señora Concepción realiza platillos con los productos de temporada para no gastar de más, ella conoce los lugares en los que el pollo y la carne también salen más económicos "Sí, si hemos notado que todo ha subido en un peso o dos pero a la larga se nota cuando pagas todo y te das cuenta que los 200 que te gastabas antes ya son 250 o 300 y así, hay que hacer de comer con lo que se puede".

Explicó que hay comercios que dependiendo el día ofertan verduras y fruta más económicas "No es tan difícil ahorrar, yo estoy consciente que las cosas ya no cuestan lo mismo que hace 2 años pero si uno se pone a buscar si salen los ahorros".

Otras alternativas....

Aurelia vecina del Fraccio-namiento Reynosa ha optado por criar gallinas y consumir los huevos que producen en vez de comprarlos en supermercados donde alcanzan hasta los 55 pesos por tapa "Yo no compro huevos desde hace varios años me dedique a criar gallinas y lo que hago es consumir de ahí, solo somos mi esposo y yo en la casa por lo que no gastó mucho".

Agregó que su decisión surgió de los altos costos y múltiples variaciones de este producto.

Ella junto con su esposo venden huevos por kilos o tapa con el que compran más alimentos.