No le ve futuro a Yalitza Aparicio

Ciudad de México.

La actriz Patricia Reyes Spíndola afirmó que no le ve un futuro en la actuación a Yalitza Aparicio, la protagonista de 'Roma' y nominada al Óscar en la categoría de 'Mejor actriz'.

"Yo creo que es guapísima, que hizo muy bien su papel, pero no creo que termine haciendo una carrera en esto", declaró la primera actriz. "No es su vocación, no es lo que quiere; si Cuarón la sigue jalando para trabajar probablemente, pero no siento que sea su vocación y la verdad qué padre que ponga a Oaxaca y México en alto".

LA TACHAN DE ENVIDIOSA

Estas declaraciones han desatado una serie de controversias, pues hay quienes la tachan de envidiosa mientras que otros reconocen su punto de vista por su amplia trayectoria y profesionalismo.

Yalitza Aparicio, originaria de Tlaxiaco, luchará por el Oscar a la mejor actriz, junto a Glenn Close ("The Wife"), Lady Gaga ("A Star is Born"), Olivia Colman ("The Favorite") y Melissa McCarthy "Can You Ever Forgive Me?", anunció ayer la Academia de Hollywood.

La maestra de teatro y actriz de Televisa en una entrevista para "Ventaneando", comentó que a la oaxaqueña se le va ir muy rápido la fama y que su momento es fugaz.

FAMA FUGAZ

"Yo creo que sí se va ir la fama muy rápido, pero no siento que sea su vocación, creo que es un momento muy fugaz y la verdad que qué padre que ponga a México y a Oaxaca, ella es del mismo pueblo donde mi abuelo, de Tlaxiaco, así que mí me da mucho orgullo que una muchacha de Tlaxiaco, pues ahora este a ese nivel", comentó para las cámaras del programa de TV Azteca que cumple 23 años.

Yalitza Aparicio, quien no tiene tablas en actuación, hoy fue nominada a la categoría como Mejor Actriz por la película "Roma".