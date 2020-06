No le teme a Trump

al Presidente Donald Trump a través de una publicación en Twitter, luego de que él sugiriera que los manifestantes de Minneapolis por la muerte de George Floyd podrían ser fusilados.

"Estos MATONES están deshonrado la memoria de George Floyd, y no voy a dejar que eso suceda. Acabo de hablar con el Gobernador Tim Walz y le dije que la milicia está todo el tiempo con él. Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo", escribió Trump en la tarde del viernes.

"Tras avivar los fuegos de la supremacía blanca y el racismo en toda su presidencia, ¿tiene el descaro de fingir superioridad moral antes de amenazar con violencia? ´¿Cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo?´. Te sacaremos en noviembre @realdonaldtrump", le contestó la intérprete de "You Need To Calm Down".

Una fuente contó a Us Weekly que la famosa creyó necesario confrontar al mandatario por sus comentarios, y que piensa que él es una persona sexista y que está en contra de las mujeres.