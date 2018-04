´No le saquen´ al debate, dice Meade a candidatos

Ante la negativa de sus contrincantes para debatir, José Antonio Meade les pidió aceptar un debate semanal para contrastar ideas y permitir a la gente conocer proyectos reales.

El aspirante de la coalición Todos por México pidió a los candidatos presidenciales que "no le saquen".

En particular, pidió a Andrés Manuel López Obrador seriedad y lo llamó a debatir.

"Reiterar una invitación, nuevamente, a todos los candidatos a que no le saquen, a que hagamos un debate a la semana para que las familias contrasten no sólo quién tiene los cómos, sino quién les va a traer estabilidad a su vida y quién no.

"Es mucho lo que está en juego el próximo 1 de julio. Andrés Manuel, seamos serios, te llamo a debatir. Contrastemos cuál es el impacto real de tus ocurrencias y cuál el de mis propuestas en la calidad de vida de cada familia, porque eso es lo verdaderamente valioso, eso es lo que está en juego en la elección, y los ciudadanos tienen derecho a ejercer un voto informado", exclamó.

Meade Kuribreña lanzó el llamado desde Acapulco, donde defendió que en su campaña lo que se ha buscado es exhibir propuestas.

Aseguró que él documentó ya la congruencia y presentó la evolución de su patrimonio a través de la 7de7. Además, añadió, existen siete compromisos difundidos: prioridad para mujeres, educación de excelencia, preparación, trabajo y negocio para los jóvenes; hospitales públicos al cien, erradicación de pobreza extrema en menores de edad, combate a la inseguridad con enfoque integral y apoyos individuales para alcanzar metas.

Arremetió contra López Obrador, quien, dijo, frente a esos compromisos propuso cancelar la reforma educativa, desaparecer el Seguro Popular, cerrar el nuevo aeropuerto y obstaculizar las inversiones productivas.

"Y todavía peor: ha dicho una y otra vez que dará amnistía a los criminales, que va a sacar a la calle a quienes han causado dolor a las familias mexicanas. Esa no es la solución, es el problema", expuso.

José Antonio Meade aseveró que a todos conviene estar a la altura de lo que la sociedad espera.

"Invito a los ciudadanos a tomar nota de quiénes tienen integridad y congruencia para debatir y quiénes rehúyen dar la cara ante la ciudadanía y confrontar ideas", dijo.

Este miércoles José Antonio Meade tuvo un acto de campaña en San Pedro Las Playas, en Acapulco, donde se reunió con pescadores.

El candidato arribó al lugar en la lancha La Mera Mera acompañado su esposa Juana Cuevas y de pescadores de la región. Navegaron sobre la laguna Tres Palos, para la cual los pescadores pidieron apoyo con el fin de que se pueda sanear.