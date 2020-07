¡No le rueguen!

A Luka Romero no hay que rogarle para que represente a México, consideró el futbolista mexicano Martín Galván.

El ex jugador del Cruz Azul, quien milita ahora en el Salamanca UDS de la Segunda B española desde el 2017, debutó en México a los 15 años, la misma edad con la que Romero lo hizo ya en LaLiga con el Mallorca, por lo cual sabe de qué trata toda la expectativa que ha generado el futbolista mexico-argentino.

"Se está haciendo demasiado ruido con ese tema, ¿por qué? Porque yo lo viví, pero yo demostré cosas en Selección, en la misma Primera División, ya manifestó a quién quiere representar entonces no hay por qué rogarle", aseguró Galván.

"Y sí, debuta con el Mallorca porque ha de tener condiciones y todo mundo habla de eso, pero ya lo dijo públicamente, de su boca, que quiere representar a Argentina, entonces no hay necesidad de rogarle".

El atacante, quien debutó en su momento con La Máquina, recordó que en el balompié mexicano hay temor por darle oportunidad a futbolistas jóvenes.

"Nos da miedo el qué vayan a decir, el qué vaya a pasar, si no va a funcionar, obviamente hay casos que si los debutas a corta edad pueden pasar muchas cosas, pero como club tienes que saber llevar a ese joven", agregó.

Galván no pudo consolidarse con Cruz Azul, al sumar apenas 46 minutos en el Máximo Circuito, por lo que navegó en varias categorías celestes para luego ser parte de Correcaminos UAT y del Atlante, en el Ascenso MX; antes de llegar a la Segunda División, con clubes como Reynosa y Pioneros de Cancún.

Una indisciplina mientras estaba concentrado con el Tri Sub 17, en 2009, hizo que se perdiera el Mundial de la categoría de ese año.

"Oportunidades no las hubo como hubiera querido. A Cruz Azul le tengo mucho respeto, mucho cariño porque ahí debuté pero la verdad es que no está enfocado en sus fuerzas básicas, nunca se han caracterizado por eso, porque siempre buscan al extranjero", apuntó.

"Pero no hay por qué culpar, no era momento, no estaba preparado para muchas cosas y más en mi tiempo, ahora se cuida mucho más ese aspecto del jugador, al debutarlo".

Hoy, Galván no duda en hallar un mejor camino, consciente de que ya aprendió la lección.

"Dime tú quién no se equivoca y más a los 15 años, cuando prácticamente eres un niño, yo me lamentaría muchísimo si hoy en día cometo esos errores", aceptó.

"El Salamanca me mencionó la posibilidad de renovar con ellos, yo encantado de renovar con ellos, pero siempre hay que buscar divisiones más arriba y habrá que ver".

Mientras Luka Romero comienza su aventura en Primera División, Martín Galván ya palpó lo difícil que puede ser estrenarse a tan temprana edad.