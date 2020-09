No le entra cualquiera

Las mascotas en el beisbol mexicano animan a la afición y llenan de divertido color los 16 parques de la liga nacional

Además de sus funciones dentro del estadio, las novenas se apoyan en estos simpáticos personajes para crear sus campañas y estrategias de marketing tratando de capturar más público.

Encontrar a la persona que le dé vida a la botarga no es tarea sencilla, el elegido debe de transmitir los valores de la institución y conectar con los fanáticos y con los peloteros.

"(El tener una mascota) es clave. El beisbol es súper familiar y al tener una mascota pasan dos cosas: la afición en las gradas está súper contenta y orgullosa, y abajo los muchachos, el equipo, se siente bien respaldado. Es una labor bien cansada porque estar tres horas o más con el personaje requiere otra actitud.

"Tanto el personaje como la persona debe estar muy alineado con la filosofía del club, que sea abierto, que sea el anfitrión, que sea el vínculo entre la directiva y los aficionados. No es casualidad que se ponga un código de honor que respetamos, y alguien que no respeta ese código no está en la institución, había otro personaje que se fue porque no compartía los vínculos que tenemos entre la directiva, la afición y los jugadores", explicó Ciro Medina, director de marketing de Pericos de Puebla.

Durante los meses de confinamiento, la LMB le dio protagonismo a las mascotas a través de sus redes sociales para no perder contacto con el público, inclusive, realizaron un concurso de mascotas, donde Pepe Perico, mascota de la novena poblana, fue el campeón.

"El mundo cambió en estos últimos 120 días, se volvió digital, las reglas del juego clave y las reglas cambiaron para tener canales directo con los aficionados, cobran mucha relevancia las redes sociales.

"Nuestra premisa es que tienen que ser divertidas, cercanas al aficionado. Nosotros no podemos ver la parte deportiva, pero el aficionado se tiene que llevar una gran experiencia, y esa experiencia la transportamos a redes sociales", recalcó Medina.

LA MÁS ANTIGUA

Los Tigres de Quintana Roo fueron de los primeros en contar con una mascota.

En 1983, cuando aún jugaban en la Ciudad de México, la novena bengalí presentó al tigre "Chacho" como su personaje, que encarnaba el artista teatral Gabriel Jiménez Rivas.

El nombre del personaje se eligió porque el fundador de la franquicia, el ingeniero Alejo Peralta, tuvo un tigre llamado "Chacho".

ABUSIVA

La mascota de los Kings de la NHL,"Bailey", fue suspendida por la liga luego de que se dieron a conocer acusaciones de acoso sexual por parte de una de las porristas del equipo.

La mujer interpuso la demanda utilizando el nombre "Jane Doe" y en ella manifiesta que el hombre que está a cargo de la mascota la estuvo acosando sexualmente en varias ocasiones y que también le hacía comentarios y bromas pesadas relacionadas al sexo.