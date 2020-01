No le dan respuesta

Roger Martínez no se guardó nada contra el América.

"Pienso que a cualquier futbolista si le preguntan si desea ir a Europa todos te van a decir que sí. Es un sueño. Yo en América estoy agradecido y contento, es mentira eso que dicen que no quiero estar en el club", explicó al Diario AM.

"Solamente que a cualquiera cuando lo vienen a buscar y, más de una Liga importante como la italiana, quiere dar el salto. Eso me tiene un poco ilusionado, pero el club no me da una respuesta".

Martínez lamentó que no le hayan comunicado de ese interés.

"Me da bronca que no haya una respuesta. Un día me dicen que me hablan, pero luego no lo hacen. Yo soy un profesional, estoy concentrado en el club, siempre estuve a disposición y a mí me da bronca esta falta de comunicación", apuntó.

"Mi representante, que además es mi amigo, se está encargando. Pero siento que no me están yendo de frente. Sea el jugador que sea, cualquier propuesta que llega, creo que siempre tiene que existir la voluntad de responder, de negociar. Yo estoy tranquilo y le hice saber a mi agente el deseo".

Martínez, quien tuvo un breve paso en España con el Villarreal, aseguró estar más maduro para volver a intentarlo en Europa.

"Hoy me siento más preparado. Cuando estuve allá, no pude demostrar mis capacidades. Y ahora estoy más maduro, tengo 25 años, me siento muy bien y paso uno de los mejores momentos de mi carrera. Si se da, claro que es una linda oportunidad", comentó.