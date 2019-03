¡No le da gusto a nadie!

Ciudad de México

"Que si canté con Miguel Bosé, que qué fresa, que si canté con Los Ángeles Azules, pues que cómo es posible...", desde que en 2008 Ximena Sariñana comenzó su carrera como cantante y dejó de lado la actuación, se enfrentó a críticas que, asegura, han sido más duras y constantes no sólo por su contexto sino por ser mujer, algo que, sabe, se vive en distintos contextos.

"A las mujeres nos observan como con lupa: cada equivocación es como si estuvieran dudando constantemente de nuestras capacidades, de nuestro talento, de dónde venimos, lo que representamos.

ESO CANSA

"Al principio de mi carrera siempre fue así; cuando salí en 2008 venía de un perfil de actriz. En ese momento la gente pensaba que sólo era una actricilla que quiere vender más y por eso estaba cantando, fue muy duro para mí a esa edad decir: vengo con una propuesta, estudié, soy una persona que escribe, que produce, que hace... Eso llega a ser muy cansado", compartió Sariñana.

Antes de apostar por la música, Ximena, hija del productor Fernando Sariñana, apareció en filmes como "Amar te duele" y "Niñas Mal". Ha lanzado discos como "Mediocre" (2008), "Ximena Sariñana" (2011) y "No todo lo puedes dar" (2014).

Tras un proceso de introspección y conciencia sobre su papel en el mundo, Ximena dice que gestó un nuevo disco: "¿Dónde bailarán las niñas?", cuya esencia es hacer lo que se quiere sin importar lo que digan los demás.

"Quise lanzar un disco que representara muy bien lo que es estar cómoda con mi feminidad, con ser mujer y de alguna manera hacer el soundtrack de eso".

BIEN ACOMPAÑADA

Ximena está viviendo una nueva experiencia con Franca, con quien, dijo, compartirá la ruta del nuevo disco. De hecho, la pequeña de casi dos años irá con ella a los festivales que tiene programados dentro y fuera del país, gracias al apoyo de su equipo de trabajo.

"Me siento súper afortunada de poderlo vivir, siempre he sido una persona muy aventada: digo que sí y luego veo cómo, he tenido una experiencia positiva y he ido averiguando sobre la marcha cómo hacerlo, no tengo muchos referentes de lo que es girar con un bebé, pero al final mi mamá siempre fue una mujer trabajadora y eso fue un ejemplo con el que crecí; más allá de decir que la extrañé o que no tengo memorias con ella en la cocina, pero tengo otras memorias increíbles, con quien he compartido aspectos de la creatividad, de cómo es escribir y compaginar el trabajo con tu familia.

MATERNIDAD Y MÚSICA

"Espero que mi bebé también me admire por lo que soy, eso es un tema muy importante para las mujeres, nosotras debemos tener la flexibilidad de ser quien sea que queramos ser".

Apostar por seguir en la música y al mismo tiempo vivir su maternidad tampoco fue fácil, asegura, por las muchas exigencias que impiden a las mujeres decidir libremente.

"Como mamás, nosotras tenemos que buscar ser quien queramos ser y siento que se nos han puesto limitantes: tienes que ser la mamá que se queda en casa o la mamá que trabaja y tienes que comprobar a todos que las mujeres sí pueden, o ser la mujer súper poderosa que trabaja, tiene hijos y es buena esposa ¿Por qué tantas expectativas? Déjennos ser quien sea que queramos ser".

Agenda de lujo

Este 2019, participará en varios festivales, entre ellos, el Vive Latino, el 16 de marzo. El 22 estará en el Pal Norte y el 30 en el Grito Latino de Costa Rica, también estará en Colombia y Perú.