No la seducen ni Televisa, ni Telemundo

Ciudad de México

"En una de esas te doy la sorpresa que la próxima vez que sepas de mi no sea como actriz, sino como escritora o productora", dice Ariadne Díaz.

Hace unos días, la actriz dio a conocer que terminó su relación exclusiva con Televisa después de 14 años de trabajo y una docena de historias, varias de ellas como protagonista.

"Creo que la única condición es no aburrirse. Si te aburres siendo actor, mejor vete a hacer otra cosa y si yo seguía haciendo telenovelas iba a llegar un punto en el que iba a estar tal vez aburrida".

Al terminar su último contrato con Televisa fue a hacer casting para la segunda temporada de "La Doña", en Telemundo y se quedó. Sin embargo, por esos días su mente estaba haciendo una gran reflexión sobre lo que debería pasar luego de terminar contrato con la única empresa con la que hasta ahora había trabajado.

DA UN GIRO DE 180 GRADOS

Teniendo en mente que la telenovela es una de las cosas más bellas que le han pasado, decidió agradecer al proyecto y saltar al vacío.

"Decidí no tomarlo porque iba en la línea de lo que he hecho estos años. Lo agradezco, pero quiero hacer teatro pero nada comercial. Quiero hacer un teatro que me de nervio y quiero meterme a estudiar guionismo, actuación.

Cuando llevas mucho tiempo haciendo algo, si bien vas haciendo tablas, también es cierto que uno se vicia y entonces hay cosas que ya no te sorprenden y yo quiero aprender mucho. Fue ser honesta conmigo y regalarme la oportunidad de ver qué me encuentro", señaló.

CON PROYECTOS EN PUERTA

En 2007 Ariadne Díaz tuvo su primer protagónico como Leticia Hernández en "Muchachitas como tú". Le siguieron "Al Diablo con los Guapos", "Mañana es Para Siempre" y "Llena de Amor", donde interpretó a una joven con sobrepeso. Sus últimas dos historias en Televisa fueron "La Doble Vida de Estela Carrillo" y "Tenías que ser tú".

"Gracias a Dios me administré muy bien durante muchos años y hoy no tengo presión económica. Soy afortunada y no tengo que regresar corriendo a trabajar. Puedo darme el lujo de escoger. Estoy orgullosa de mi por un montón de cosas. Siento que el camino que seguía ya lo tenía muy fácil y decidí complicármelo para buscar un nivel más profundo de felicidad".

La escritura es algo que la ha apasionado desde niña y que hoy quiere retomar con seriedad y esfuerzo, ya que está haciendo una serie.

"Estoy escribiendo mucho. Desde muy niña se que tengo un don para crear historias y el hecho de estar ocupada siempre no me había dado la posibilidad de sentarme a escribir. Quiero estudiar guionismo, quiero aprenderlo profesionalmente, sería un sueño hecho realidad", concluyó.