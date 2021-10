No la distrae el Óscar

Honrada por ser elegida nuevamente como representante de México en los Óscar -ahora a través de su filme Noche de Fuego-, la directora Tatiana Huezo se dijo emocionada por ser considerada, pero admitió no querer pensar en eso por ahora, debido a los nervios que siente y prefiere enfocarse en seguir impulsando a que su filme llegue a más lugares.

"Es un momento muy especial en mi camino, esta película me ha dado algo muy grande, parimos esta hija con una gran fuerza, salió y se ha abierto camino de una manera importante y me siento muy agradecida con la Academia del Cine Mexicano, que es quien ha decidido que nos represente, lo cual me honra muchísimo, y en mis manos está trabajar y hacer todo en nuestro alcance para llegar.