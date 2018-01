No juego por dinero: Alanís

Zapopan, Jalisco

Sin estar programada su comparecencia, Oswaldo Alanís salió a dar una breve conferencia de prensa en la que agradeció a Jorge Vergara por dejarle jugar hasta junio.

“Quiero agradecer el apoyo que tuve siempre de la afición, de los medios, de los compañeros jugadores y del cuerpo técnico, comentarles lo que ya se sabe, llegamos a un acuerdo con la directiva, las cosas se resolvieron de muy buena manera, buscando un mediar y que sea un ganar-ganar, que es lo que siempre queríamos. Pasó la polémica, pasó todo lo difícil. Estamos contentos”, dijo el defensa en su primer mensaje tras el conflicto.

Sin embargo, Alanís se mostró preocupado por la imagen que pudiera tener un sector de la afición hacia su persona, al defender su derecho en la controversia contractual que sostuvo inicialmente con José Luis Higuera.

“Mi decisión no era ni por dinero ni lo demás, tanto que decidí quedarme en Chivas y no irme a otro equipo del futbol mexicano, ese es el mayor reflejo de que yo no juego por dinero, no es la intención. Mi sueño de ir a Europa tampoco es por dinero porque sino me quedaría en México”, opinó el jugador.

El 19 de diciembre pasado, Higuera había revelado que Alanís pretendía una renovación de tres años con un incremento salarial, lo que originó su separación de la pretemporada: “Yo espero que me reciban bien, al final fueron versiones que se manejaron y que no fue lo real, en ningún momento y nunca se estipularon cantidades ni de tiempo ni de dinero”.