No se iría Mena pese a cancha dañada

Ciudad de México.-

Pese a lo maltratada que está la cancha del Estadio Azteca, Ángel Mena jamás pediría salir del inmueble para dejar descansar el nuevo césped híbrido.

El ecuatoriano se manifestó así tras el triunfo 2-0 de Cruz Azul sobre Zacatepec, hoy por la Copa MX.

"No, porque acá las cosas nos están saliendo bien, con la cancha por ahí no tan buena, los resultados se están dando, así que al menos en lo personal, no creo que sería necesario cambiarlo", explicó el ecuatoriano.

"Como se nota, un poco lastimada por las lluvias y obviamente porque cuando estamos dentro de la cancha sí afecta pero creo no hay que poner tantas excusas y tratar de asimilarlo, es lo que hay ahora y tenemos que acostumbrarnos a eso".

Mena reconoció sentir felicidad por volver a las canchas, tras ausentarse desde una semana antes del inicio del Apertura 2018 por una lesión en el muslo derecho.

"Obviamente feliz por finalmente estar dentro de la cancha y poder hacer lo que me gusta, así que es importante ganar el partido", apuntó. "Obviamente en lo personal me da confianza para ir ganando minutos, que era lo que necesitaba".