No incomoda al ´Piojo´ presencia de ´Tuca´ en Estadio Universitario

En su presentación como timonel auriazul, el "Piojo" dijo que Ferretti deberá de entablar comunicación con la directiva, mientras que él cumplirá en el inicio de la nueva era felina.

Noticia Relacionada Rezago laboral para mujeres aún continúa

"No (me incomoda), lo conozco muy bien, es un tipo extraordinario. Hoy me parece que está tomando sus decisiones, yo simplemente vengo a cumplir con lo que me dijeron ahora, llegar este mismo día y plantarme a la firma del contrato, presentarme como técnico de Tigres y seguir para adelante", mencionó Herrera en la conferencia virtual.