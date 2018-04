No impugnará Anaya registro de Margarita

Cd. de México.- El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, dijo que no prevé impugnar la candidatura de Margarita Zavala por los apoyos falsos que presentó para conseguir el registro.

Sin embargo, señaló que esperará la resolución de las autoridades electorales sobre la procedencia de éste.

"Yo voy a ser muy respetuoso de lo que resuelvan las instituciones electorales. He estado atento a todo este debate y será la Sala Superior la que resuelva y lo que resuelva la Sala Superior lo debemos nosotros acatar", dijo.

"No estamos en esa agenda (de las impugnaciones), voy a estar atento a lo que resuelva la Sala Superior".

Tras concluir un evento de campaña con Alejandra Barrales en la Arena Ciudad de México, Anaya agregó que como candidato no le corresponde juzgar si hubo o no firmas falsificadas de Zavala.

"No tengo elementos para decir si son falsificadas las firmas, no me corresponde, será lo que resuelvan las autoridades", puntualizó.

El candidato negó las versiones de que el presidente del PAN, Damián Zepeda, estuvo cabildeando con consejeros electorales para que no se otorgara dicho registro a Zavala.

"Es absolutamente falso", expresó.

Al final del evento, Anaya tocó la guitarra con Yuawi, el niño huichol que hizo viral en redes sociales la canción Movimiento Naranja, la cual es el promocional de Movimiento Ciudadano.