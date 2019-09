´No impedirán nada´, dice Muñoz Ledo a los maestros

Ciudad de México

El diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo propuso ayer a los maestros de la Coordinadora participar en un parlamento abierto sobre las leyes secundarias de la reforma educativa.

Apoyado por ayudantes, el expresidente de la Cámara caminó entre los manifestantes y les preguntó cuál es su propósito.

"¿Qué quieren? ¿Impedir una ley? Nunca la van a impedir, se va a legislar. Influir en la ley es trabajar en la comisión, les propongo un parlamento abierto, todos los que quieran ir a discutir es allá dentro, no es acá afuera, aquí no van a impedir nada, no entiendo su objetivo", dijo.

En uno de los accesos bloqueados, Muñoz Ledo les sugirió dar línea a los 40 legisladores afines a la CNTE para que lleven sus demandas al recinto legislativo.

"La CNTE es el único organismo social que tiene 40 diputados, ya los quisieran para un día de fiesta la CTM o la CNC", bromeó.

Una maestra comentó que esos 40 diputados ya se olvidaron del magisterio.

"Ahora regresen a donde salieron a ver si les van a dar el voto", reclamó la docente.

"Yo sí sé de dónde salí, salí del vientre de mi mamá. No puedo regresar a donde salí porque mi mamacita ya murió", le reviró Muñoz Ledo en tono jocoso.