No hice sola mi fortuna: Kylie Jenner

Cd. de México.- Kylie Jenner reconoció que su fortuna, valuada en mil millones de dólares, no fue hecha por ella sola, y que la consiguió gracias al apoyo de su familia.

En una entrevista para The New York Times, la menor del clan Kardashian mencionó que su acumulado, no hay dinero heredado, sino que todo es producto de su trabajo en Kylie Cosmetics.

"No puedo decir que lo haya hecho sola", declaró, "si solamente estamos hablando de finanzas, no, técnicamente no tengo dinero heredado. Pero he recibido mucho apoyo, además de una gran plataforma".

La empresaria también dijo que debe mucho al programa que protagoniza junto a sus hermanas, Keeping Up With the Kardashians.

"Soy un caso especial porque antes de que comenzara Kylie Cosmetics, ya tenía una plataforma con muchos fanáticos", mencionó.

Jenner también confesó que no recibe dinero de sus padres desde que cumplió 15 años, además de que empezó su compañía con sus propios ahorros.