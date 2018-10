No hemos hecho ninguna trampa: Bronco

Monterrey, México.- Después de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) inició una investigación contra el Gobernador Jaime Rodríguez "El Bronco", por el desvío de recursos al usar servidores públicos en horas de trabajo para conseguir su registro como candidato presidencial, Rodríguez señaló que está esperando a que lo citen para declarar.

"Toda autoridad tiene derecho a investigar, y todo investigado tiene derecho a comprobar que no lo hizo. Hay investigaciones que están haciendo y que en el momento que a mí me citen yo explicaré", dijo Rodríguez.

"Esperaré a que me digan lo qué se está haciendo y tomaré las acciones legales que se tengan que hacer".

Además señaló que está tranquilo y no se considera tramposo.

"Que se esperen a que la investigación termine, y estoy seguro que a todos aquellos que me han dicho tramposo van a tener la cara en salva sea la parte luego... de vergüenza".

"Nosotros no hemos hecho ninguna trampa, yo estoy tranquilo, y aquí estamos gobernando".

-

Propone de nuevo pena de muerte

Aunque desde mayo de este año señaló que propondría una iniciativa para implementar la pena de muerte, Jaime Rodríguez insistió hoy en que ésta sea instaurada en el País, para quienes cometan feminicidios, secuestros y abuso sexual a menores de edad.

"¿Por qué la ley no se ha vuelto más dura en ese sentido? Tenemos que parar ese tipo de cosas con leyes más duras, más estrictas en ese tema. Obviamente no he sido escuchado".

"La pena de muerte, siempre lo he dicho, no he sido escuchado, hay gente que le da miedo tomar esa decisión, pero yo creo que esa es una solución".