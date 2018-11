´NO HAY VARITA MÁGICA´

Sin varita mágica, Alejandro Pérez ha logrado enderezar el barco en el Atlético Reynosa, cumpliendo con creces la labor de técnico interino que le encomendó la directiva desde hace tres jornadas. El equipo no solo está jugando mejor, los futbolistas han recuperado al cien por ciento la confianza y eso se nota en los últimos 9 puntos cosechados.

"Varita mágica no es, lo que sí, es un equipo que tiene muchísima calidad, muchísimo potencial, y que era cuestión de tiempo para que se dieran las cosas, es el trabajo lo que al final da frutos, este es un trabajo en equipo, no soy nada más yo el único que está haciendo bien las cosas, los jugadores ha tenido charlas con una psicóloga, vamos por buen camino, creo que merecíamos más puntos de los que teníamos cuando me tocó tomar las riendas, pero así es esto", comentó el estratega, quien se mantiene invicto.

Aún no se sabe si le cederán definitivamente la batuta o si traerán a alguien más, pero eso no le quita el sueño.

"Me siento con la capacidad suficiente, creo que lo vamos demostrando, la experiencia que se tiene no es en balde, he pasado por técnicos de mucha capacidad en Primera División y en inferiores", señaló.

La afición está contenta con el desempeño del equipo y han mostrado su aprobación para que Alejandro se mantenga en el timón.

"A mi me motiva, me da para seguir pensando en ir para adelante, quiere decir que el trabajo le está gustando a la gente, pero como ya lo dije antes, por ordenes de la directiva me pidieron que me hiciera cargo de momento, agradecido con Héctor Aragón y Miguel Torres por la confianza, espero no defraudarlos y mientras esté yo al frente, lo daré todo", recalcó.

Como futbolista profesional vivió grandes momentos con los Pumas de la UNAM, en su faceta de auxiliar ni se diga, al lado de técnicos como Hugo Sánchez o Guillermo Vázquez. La motivación es algo que siempre le ha gustado aplicar, ya que considera que también es parte de los partidos.

"En los partidos pueden ver que difícilmente estoy callado o quieto, normalmente estoy alentando y orientando mucho desde mi área técnica, la motivación es muy importante en el futbol", resaltó.

Por lo pronto su mano ya se nota, ha realizado pocos movimientos pero efectivos y aunque el repunte es notable aún no canta victoria.

"Era importantísimo sumar en aquel juego contra Cimarrones para liberar la presión, es importante ir repuntando en la tabla, pero ahorita lo que nos tiene que importar es sumar partido a partido, ya habrá tiempo de voltear a la tabla y ver que estamos en buenos puestos", explicó.

Los jugadores han entendido lo que pretende y este viernes quiere ofrecer un partido redondo ante los Leones Negros.

"No estábamos contando con fortuna como locales, pero en casa tenemos que ganar sí o sí los partidos, que mejor si es jugando bien, el viernes seguramente verán un partido muy parecido al de Necaxa, al de Tepatitlán, en donde estaremos buscando permanentemente hacerle daño al rival", finalizó.