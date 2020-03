No hay vacunas contra COVID-19

McAllen, Tx.

Insiste la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, todavía no existen vacunas o medicamentos para acabar con el COVID-19, y la agencia está trabajando con los desarrolladores de productos médicos para promover rápidamente su disponibilidad.

Aunque existen vacunas y tratamientos experimentales para el COVID-19, que se están estudiando en ensayos clínicos, estos productos están en las fases iniciales de desarrollo. No han sido evaluados completamente en cuanto a su seguridad y eficacia; tampoco han sido aprobados por la FDA.

NO CURAN EL COVID

La FDA mantiene una agresiva campaña para prevenir la compra de productos que están tratando de comercializarse y de los que afirman son la cura o el tratamiento para el COVID-19.

Al respecto, las autoridades destacan que algunas personas y empresas están tratando de beneficiarse económicamente de esta pandemia, vendiendo productos que no han sido evaluados, que se comercializan ilegalmente y de los que se hacen declaraciones falsas, como que son eficaces contra el coronavirus.

Los productos fraudulentos para el COVID-19 pueden venir en muchas formas, incluyendo suplementos dietéticos y otros alimentos, así como también en productos que afirman ser pruebas, medicamentos, dispositivos médicos o vacunas.

La FDA ha estado trabajando con minoristas para retirar docenas de productos engañosos de los estantes en tiendas y en línea. La agencia continuará monitoreando los medios sociales y las tiendas en línea que promocionan y venden productos fraudulentos.

SON UN PELIGRO

La FDA se preocupa porque estos productos engañosos pueden causar que los estadounidenses demoren o suspendan el tratamiento médico apropiado, ocasionando un daño grave y mortal. Es probable que estos productos no funcionan como se afirma y que sus ingredientes puedan causar efectos adversos e interactuar con y, posiblemente interferir con, medicamentos esenciales.

La FDA también tiene conocimiento de la venta en línea de kits de prueba para el COVID-19 que no han sido autorizados. Actualmente, la única manera que usted puede realizar una prueba es hablando con su proveedor de atención médica. La FDA no ha autorizado ninguna prueba del COVID-19 que está a la venta para que usted realice la prueba en casa. Si se utiliza una prueba no autorizada, se corre el riesgo de propagar el COVID-19 sin saberlo, o de no ser tratado adecuadamente.

FRAUDES Y ADVERTENCIAS

Recientemente, la FDA y la Comisión Federal de Comercio emitieron advertencias a siete empresas por vender productos fraudulentos para el COVID-19. Los productos incluyen tés, aceites esenciales, tinturas y la plata coloidal.

La agencia está vigilando activamente a las empresas que están comercializando productos que afirman el diagnóstico, prevención y tratamiento fraudulento de la enfermedad. También se está incrementando la vigilancia en los puertos de entrada para asegurar que los productos fraudulentos no entren al país a través de las fronteras.

Se están monitoreando las quejas recibidas de tratamientos y pruebas falsas para el coronavirus, por lo que los consumidores y profesionales de atención médica pueden ayudar reportando la sospecha de fraude a la FDA.

CóMO PROTEGERSE

La agencia recomienda a los consumidores que tengan cuidado de los sitios web y las tiendas que venden productos que afirman prevenir, tratar o curar el COVID-19. No existe ningún producto que lo prevenga, aprobado por la FDA. Los productos comercializados para el uso veterinario o "para uso en investigaciones solamente", o que no son para el consumo humano, no han sido evaluados en cuanto a su seguridad y nunca deben usados por humanos. Por ejemplo, hay personas que están tratando de prevenir el COVID-19 ingiriendo fosfato de cloroquina, el cual se vende para tratar parásitos en los peces. Los productos para el uso veterinario o "para uso en investigaciones solamente" pueden causar la muerte, cuando son ingeridos por humanos. No tome ninguna forma de cloroquina a menos que médico lo recete.

ALERTAN AUTORIDADES

Consejos para identificar engaños

· Sospeche de productos que afirman tratar una amplia gama de enfermedades.

· Los testimonios personales no sustituyen la evidencia científica.

· Muy pocas enfermedades o condiciones pueden tratarse rápidamente; no hay "remedio rápido."

· Si le parece que es demasiado bueno para ser verdad, probablemente no es verdad.

· Las "curas milagrosas" que contienen ingredientes secretos son probablemente fraudulentas.

· Sepa que usted mismo no puede hacerse una prueba para la enfermedad del coronavirus.

Si tiene síntomas del COVID-19, siga las pautas de los CDC y hable con su proveedor médico, él le informará si debe realizar una prueba y el proceso para realizar una prueba en su área.

Si tiene una pregunta sobre un tratamiento o prueba que encontró en línea, hable con su proveedor de atención médica o su doctor. Si tiene una pregunta sobre un medicamento, llame a su farmacéutico o a la FDA