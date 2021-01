No hay un funcionario en el mundo como Gatell. -AMLO

Cuestionado sobre si el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, planea renunciar luego de vacacionar en Oaxaca en plena pandemia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no cree que haya otro funcionario en el mundo con sus características y que es de mucha ayuda para su Gobierno.

"No (planea renunciar), al contrario, para nosotros ha sido de mucha ayuda la participación de Hugo López-Gatell, ejemplar, no creo que haya un funcionario en el mundo con esas características, aunque se enojen y ya sé lo que van a contestar, a replicar, es de primera el doctor. Preparado, es un gran profesional.

"¿No tienes el currículum? Comparen este currículum con los que fueron antes Secretarios de Salud, además especialista en pandemias, preparado, con cultura general, con capacidad de exposición, es importante saber transmitirle al pueblo lo que debe de hacerse y él tiene mucha capacidad, además honesto, honrado", aseguró en conferencia.

El Mandatario federal cuestionó cómo su Gobierno se puede deshacer de un funcionario como López-Gatell y llamó a los que piden su renuncia a debatir, pues, aseguró, hay una campaña de desprestigio contra el subsecretario. "¿Cómo vamos nosotros a deshacernos del doctor Hugo López-Gatell? A ver, ¿quienes piden que renuncie? Krauze por ejemplo, a ver por qué no se produce un debate entre Hugo y Krauze, sería muy bueno, a ver qué nos dice el doctor Krauze o cualquier otro comunicador o Ciro Gómez Leyva que son eminencias también", comentó.

"Pero hay una campaña de desprestigio contra el doctor, se me hace muy injusta, porque ha estado aplicado de tiempo completo, imagínense la presión, lo que significa estar conduciendo acciones en contra de la pandemia, con todo el dolor, con toda la tristeza. "Porque él es un hombre sensible, humano y golpes y golpes, entonces se me hace injusto y que se escuche bien y que se escuche lejos nosotros lo consideramos un extraordinario servidor público", agregó.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud ha sido criticado por vacacionar en Oaxaca por fin de año en plena pandemia de Covid-19 y ante el llamado a quedarse en casa. En conferencia vespertina, López-Gatell justificó que fue a Pochutla a visitar a unos familiares y que en esa entidad los restaurantes sí abren ante la indicación del semáforo epidemiológico.