No hay trabajo para jornaleros

Río Bravo, Tam.- Ahí no hay reglas sanitarias, en el centro de reunión de jornaleros, albañiles, electricistas, y quienes se dedican a el trabajo a destajo, a la limpia de solares y parcelas en general, la necesidad por llevar el sustento diario a la casa apremia más que el Covid-19.

Una vez más en la plaza pública licenciado Benito Juárez es testigo de la cantidad de personas que durante años se dan cita para tratar de obtener un trabajo a destajo con la esperanza de que los contraten, sin embargo las cosas no terminan por componerse ya que la oferta de trabajo es escasa.

Y en ese sentido varios de los que ahí se encontraban como Fernando, Pedro, y José, dicen que el Covid-19 solo vino a afectarlos más, pues las oportunidades de empleo son cada vez menos, y con eso de que a los agricultores les quitrín casi todos los apoyos, piensan que las cosas se van a poner peor.

EL AÑO PASADO FUE DIFERENTE

Dicen que antes todavía en estas fechas el año pasado los contrataban a destajo más seguido, pero ahora las cosas en estas mismas fechas han cambiado ya no son aquellos tiempos, la situación es cada vez más difícil, a tal grado que hay quienes van con cubrebocas, pero también quienes no, y pues nadie les puede decir nada, ahí no entra la Coepris ni funcionan las reglas sanitarias establecidas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud.