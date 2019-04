Río Bravo, Tam.- Ante la demanda que con motivo de las vacaciones ha tenido en cuanto hace a la expedición de licencias de conducir, ayer de plano colocaron un aviso en donde al caerse el sistema como no se pudo reactivar no se brindó el servicio, y para el día de hoy miércoles no se tenia la seguridad de que se reactivara y por cuanto tiempo.