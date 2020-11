No hay sacrificios de mascotas

Luego de que a través de redes sociales y de diversas aplicaciones de mensajería instantánea circulará una foto advirtiendo que se sacrificarían a 236 mascotas de una perrera de Reynosa, 60 de ellos cachorros, la comisión de Protección Animal ante cabildo indicó que esto es falso.

Al asegurar que en Tamaulipas existe una ley que prohibe cualquier sacrificio y que además el único lugar reconocido para el resguardo de animales es el Centro de Atención Canina (antes antirrábico) el titular, Eduardo Flores, dijo:

"Vimos este mensaje que se hizo viral en las redes donde decían que se iban a sacrificar mascotas porque no había quien las adoptara, pero es todo falso, desconocemos de dónde haya surgido, pero incluso luego la misma foto decía que era en Victoria, luego en Monterrey, información falsa con la que se engañó a la población".

El mensaje que se hizo viral fue replicado en otras ciudades como Monterrey, Ciudad Victoria y Matamoros, con el mismo mensaje, que apuntaba a que los sacrificios se realizarían por falta de adopciones.

Por lo que Flores pidió a la población verificar cualquier noticia antes de compartirla.

Aunque reconoció que la viralidad de este tema debe aprovecharse para invitar a los interesados en adoptar mascotas a pedir informes en las instituciones de gobierno, o en la propia comisión local, ya que si existen mascotas en la espera de dueño. "Este tipo de cosas nos sirven para invitar a la población que quiera adoptar a que lo haga, tenemos muchas mascotas que buscan dueño, que hemos rescatado de la calle, en el Centro de Atención Canina pueden pedir informes".

Hizo énfasis en que la Ley de Protección Animal que permanece vigente en Tamaulipas prohibe cualquier sacrificio, además de castigar el maltrato. "Es ilógico que asusten a la gente diciendo que van a matar animalitos, esto no se puede, es un delito, hay ciertos casos donde si hay sacrificios pero no de forma masiva com solo anunciaron, por eso invitamos a todos a que si quieren adoptar que se informen".

La implementación de una oficina dedicada a la protección animal todavía sigue vigente en Reynosa, por lo que el también regidor insistió en que seguirán insistiendo.

Por lo pronto todas las peticiones relacionadas se atienden en el departamento de obras públicas.