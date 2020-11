No hay pruebas, revira Osorio sobre Estafa Maestra

Tras sostener que no hay prueba alguna que lo involucre con la Estafa Maestra, el ex Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong confió en que la Fiscalía General de la República deslinde las responsabilidades del caso.

"Nunca he tenido nada que ver ni estoy involucrado en los temas a los que se hace mención en la nota, ni de forma directa ni por interpósita persona. Las imputaciones son absolutamente falsas. No hay ni habrá prueba alguna, por la sencilla razón de que las mentiras no se pueden publicar", sostuvo en un escrito.

En su edición de este viernes, REFORMA publicó que "al menos 702 millones de pesos de la "Estafa Maestra" se habrían empleado para pagar parte de la campaña electoral por la Gubernatura del Estado de México, la compra de votos y también para la promoción presidencial hacia 2018 de Osorio Chong, según denunció ante la FGR, Emilio Zebadía.

El ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, en un testimonio rendido el pasado 19 de octubre ante la FiscalÌa General de la República (FGR), dijo que el dinero salió de contratos suscritos con instituciones educativas de Sonora y Quintana Roo.

"La mayoría de los convenios fueron utilizados por las áreas de Comunicación Social y la Oficina de la Secretaria para dos fines políticos particulares: (1) campaña de promoción de la figura del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, de la figura de la Secretaria María del Rosario Robles Berlanga y del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en búsqueda de posicionarse para la candidatura Presidencial en 2018; y (2) para contar con recursos para la propaganda y movilización en elecciones estatales, significativamente la del Estado de México en el 2017", dijo quien fuera el principal colaborador de Rosario Robles.