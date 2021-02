José Luis Gallegos, abogado del precandidato de Morena a gobernador de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, aseguró que en la carpeta de investigación que le integró la Fiscalía a su cliente por el delito de violación sexual no existen elementos de prueba para que lo inculpen.

Noticia Relacionada No hay pruebas, asegura abogado

"No hay elementos de prueba, no hay nada; son historias de crímenes inventados. No hay delito y si no hay delito, no hay víctima", consideró el abogado.

Aseguró que en la carpeta de investigación que tiene la Fiscalía, "tiene hechos totalmente inverosímiles y no creíbles".

Gallegos Peralta quien fue presidente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) aseguró que existe una primera resolución que establece el no ejercicio de la acción penal contra Félix Salgado sobre el caso de la supuesta violación sexual en agravio de una trabajadora del periódico La Jornada Guerrero.

Sin embargo, esa misma indagatoria es analizada por el Consejo Consultivo de la misma Fiscalía, pero el abogado cree, que no se van encontrar elementos de prueba para establecer la probable responsabilidad del senador con licencia.

Gallegos quien, según fuentes de personas allegadas a Félix le ha aconsejado a su cliente que no dé declaraciones, aseguró que la denuncia por violación sexual de la supuesta agraviada estuvo relacionada con una demanda de carácter laboral que hizo luego de que fue despedida del periódico.