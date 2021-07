"No hay otra opción que la encuesta", responde Sheinbaum a Monreal

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, defendió la aplicación de una encuesta para elegir al candidato presidencial de Morena para el 2024, y manifestó su respeto a todos los interesados, incluido el senador Ricardo Monreal.

"No es si estoy o no de acuerdo, ese es el estatuto de Morena, así lo establece el estatuto. O sea, no hay otra opción más que esa mientras no se modifique el estatuto del partido al que pertenecemos", dijo la mandataria local.