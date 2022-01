No hay operación cicatriz, porque no hay heridas: "Truco"

Dentro del proceso para definir la candidatura a la gubernatura en el Partido Acción Nacional, no se dieron diferencias entre los aspirantes, por lo que no es necesario la "operación cicatriz", dijo el hoy candidato César "Truco" Verástegui Ostos.

Allí el candidato panista señaló que que los ex aspirantes le dieron el respaldo para abanderar la causa panista, sin que se dieran conflictos que afectaran el proceso interno.

"Nunca hubo heridas, siempre ha habido una buena relación, sobre todo se ha a privilegiado el respeto y diálogo".

Señaló que Jesús Nader, otro de las ex aspirantes ha mostrado su madurez y ha refrendando todo el apoyo para llegar al triunfo electoral.

Y es que señaló que en el partido y la coalición cuenta con los mejores hombres que están preparados para impulsar un gobierno que dará resultados.

Al hablar de la ex aspirante a la gubernatura por Morena Maki Ortiz, César Verástegui dijo que ha sido invitada a participar en la campaña política, "es un activo muy importante, Y la verdad sí me interesa como me interesan otros políticos del estado".

El candidato panista también se reunió este domingo con militantes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática.