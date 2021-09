"No hay multa": Mariana Rodríguez le "canta" al INE fallo sobre sanción a Samuel García

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ) nulificó la sanción contra Samuel García por las publicaciones de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú , a través de Instagram , la influencer reaccionó en esa red y le "cantó" el fallo a los consejeros del Instituto Nacional Electoral ( INE ). A lo largo de la tarde, la Rodríguez Cantú siguió la sesión del TEPJF en la que se daría a conocer si la sanción que impuso el INE por más de 55 millones de pesos porcedería o no contra el gobernador electo de Nuevo León .

A través de historias, mismo recurso que le acreditó la multa por parte de la unidad fiscalizadora del órgano electoral, Mariana Rodríguez compartió segmentos de los posicionamientos de los magistrados, al tiempo que les aplaudía por darle la razón. No obstante, fue hasta que se conoció el fallo, por siete votos a favor y cero en contra, que la influencer mostró su rostro en las publicaciones y, con una sonrisa, le "cantó" a los consejeros del INE la decisión del Tribunal Electoral de revocar la sanción de 55 millones de pesos. "No hay multaaaa, INE, no hay multaaaaaaa", entonó en sus historias de Instagram.

Antes, agradeció a "toda esa gente pensante" que usó su lógica y permitió que la votación saliera a favor por unanimidad. "El Tribunal anuló la multa de 55 millones de pesos por el apoyo que le di a Samuel durante la campaña. Gracias a toda esa gente pensante que usa su lógica y que votaron hoy a favor, 7 a 0, por unanimidad", dijo. No obstante, omitió decir que, según la resolución de este martes, los magistrados determinaron que Samuel García sí fuera sancionado por el video musical "Arráncate Nuevo León", aunque con un monto modificado por el INE.

Samuel García y la multa por la ayuda de Mariana Rodríguez

El pasado 22 de julio, el INE consejo general del INE sancionó con 55.4 millones de pesos a Movimiento Ciudadano y con 448 mil 946 pesos a Samuel García por las "aportaciones en especie" realizadas por la influencer Mariana Rodríguez, lo cual fue calificado como una conducta dolosa.

En aquella ocasión, a más de un mes de haber ganado las elecciones como goberador de Nuevo León, el proyecto fue aprobado por ocho votos a favor y tres en contra, donde se estableció que Mariana Rodríguez ocultó la verdad a la autoridad fiscalizadora en relación con sus servicios de publicidad y marketing digital a través de publicaciones en sus redes sociales en beneficio de la campaña de Samuel García.

Se expuso que, debido a sus más de 1.8 millones de seguidores en sus redes Rodríguez Cantú era considerada una "top influencer" que, durante los 90 días de la campaña, llamó al voto a favor de su esposo, abanderó sus propuestas y "se puede decir que hizo suya la campaña, al llamar a votar (...), cuando no tenía la calidad de candidata", todo ello de forma sistemática y consistente, dijo la consejera Adriana Favela. Asimismo, según un cálculo de la unidad de fiscalización, las aportaciones de la influencer se cuantifican en 27.8 millones de pesos, además de 60 mil pesos por la aparición en un video denominado "Arráncate Nuevo León Rock".

Indicó que la promoción que se realizó es contraria a la espontaneidad de las redes sociales, que están amparadas por la libertad de expresión, ya que se generaron beneficios a la campaña de García con constantes llamados al voto, lo que se traduce en apoyo en especie, al ser la influencer una persona física con actividad empresarial.