Guadalajara, Jalisco

Sin entrar en polémica, Oswaldo Alanís expresó que por arrastre de aficionados, convocatoria y logros obtenidos, el Guadalajara es un equipo grande.

"Al final los títulos, los resultados, la gente, la afición, el seguimiento que se le da a Chivas, creo que no se puede tapar el sol con un dedo y decir lo contrario de algo que es tan evidente", comentó el defensa.

"Son ideas, se respeta, son ideas. De Chivas no hay mucho que debatir si es grande o no, lo que sí es que estamos recuperando el tema confianza, resultados, el tema de poner a Chivas donde merece estar, pero ahí es más polémica y no me metería mucho".

Lo comentado por el michoacano llegó a raíz de lo dicho por el técnico del León, Ignacio Ambriz, quien comentó que por los resultados del pasado reciente, el Rebaño dejó la grandeza.

Con siete puntos conseguidos de los últimos nueve disputados, además de un gol recibido en 270 minutos, la confianza parece haber regresado a un equipo que tuvo una tormentosa pretemporada y un complicado debut de torneo.

Ante las críticas por cuatro penales señalados, dos de ellos en el último partido, en las Chivas hay oídos sordos.

"Nos enfocamos en lo positivo y en lo que realmente tenemos nosotros y ahorita vamos mejorando y nos ocupamos en eso que queremos mejorar. Si bien se siente y no se hace algo justo que digan que por tema de arbitraje y cuestiones de que nos están ayudando se nos den los resultados porque cuando ganas 3-0", dijo Alanís