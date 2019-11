No hay mayoría aún en terna de CNDH

Ciudad de México.

En el Senado de la República se diluyó la posibilidad de que el pleno elija mañana martes al nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La bancada de Morena no desiste de impulsar a Rosario Piedra y la Oposición no aceptará que esa misma candidata suceda en el cargo a Luis Raúl González Pérez.

"No he podido construir la mayoría", aceptó el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada mayoritaria.

El legislador formuló un exhorto al resto de los grupos parlamentarios para evitar que el nombramiento se ideologice y se dogmatice.

"Y podamos buscar un presidente o una presidenta, alejado de las tentaciones del poder, con plena autonomía y con una historia que demuestre con hechos su congruencia.

El jueves pasado, en el pleno, habían fracasado las dos rondas de votación por cédula que protagonizaron los senadores; la hija de la recientemente galardonada con la medalla Belisario Domínguez sumó el mayor número de votos, pero no los necesarios para alcanzar las dos terceras partes requeridas. Con ella, se quedaron en el camino Jesús Orozco y Arturo Peimbert.

Si este martes ninguno de los tres candidatos logra los votos necesarios, la Comisión de Derechos Humanos deberá preparar otra terna, hasta que alguno de los candidatos tenga los votos requeridos.

"Mañana será le tercera votación. Si se mantiene un criterio ideologizado en algunas bancadas no tendremos mayoría. No tengo la mayoría calificada y no he podido construir la mayoría calificada, esa es la verdad, porque se dogmatizó la discusión", resumió Monreal.