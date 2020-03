No hay límites para invertir en México, sostiene Citibanamex

Ciudad de México.

Para el director general de Citibanamex, Manuel Romo, en banco no tiene límites para financiar proyectos en México que sean viables e impulsen en crecimiento, ya que ven en el país certidumbre a largo plazo y tienen toda la intención de continuar creciendo su participación.

En entrevista con Notimex previa a la 83 Convención Bancaria, que se realizará los próximos 12 y 13 de marzo, el banquero señaló que para ir destrabando las inversiones es necesario quitar esas "pequeñas piedritas del camino" para que rueda empieza a caminar, que van desde permisos, vías de acceso o temas sociales.

"Los 600 mil millones están de oferta, de recursos, eso fue la banca, nosotros no tenemos un límite pensado, en base a nuestro comportamiento de cartera vencida, nuestro nivel de capital, nuestra capacidad de captación, para no entrar a financiar o apoyar un proyecto que no sea viable, no me imagino cuando diría yo que me detendría si tuviera eso enfrente de mí", afirmó.