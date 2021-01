No hay ídolos en el Tri.- Miguel Herrera

"Hoy sinceramente no veo a un jugador que llegue a los niveles de Hugo Sánchez, Rafa Márquez, de Cuauhtémoc (Blanco), no hay, hay unos muy buenos, de gran capacidad, carisma, (Guillermo) Ochoa, (Hirving) Lozano, ojalá llegue, pero de ser ídolos, todavía no ha salido un mexicano", reconoció Herrera en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Por otro lado, Herrera pidió que se valore la jerarquía de Javier Hernández, al que resaltó por su carrera en Europa y el récord que sostiene como el máximo goleador en la historia del Tri.

Noticia Relacionada Se retira prestigioso director del diario Washington Post

"'Chicharito' vivió un gran momento, tuvo una situación desafortunada con el técnico del Manchester y tuvo que salir, ha tenido una carrera extraordinaria, se nos olvida que es el máximo goleador de la Selección, pareciera que no hizo nada. El tipo es el que más goles ha metido, no se dice fácil, ahí estará hasta que alguien llegue y lo desbanque como él desbancó a (Jared) Borgetti", sentenció.

Brady "le pidió" una foto

Por otro lado, Herrera recordó cómo se las tuvo que arreglar para pedirle una foto a Tom Brady, en una gira con la Selección Mexicana por Nueva Inglaterra.

"Íbamos a entrenar en el Estadio de los Patriotas, pero como estaba lloviendo no nos dejaron pasar. Al lado había una cancha y ahí estaban entrenando los Patriotas y nosotros con la Selección, y ahí había un pasillo que decía: 'No pictures'.

"Yo pasé al baño y cuando salgo me encuentro en el camino a este chamaco (Tom Brady), entonces se acercó una chica de seguridad y me dijo que fotos no, pero le contesté en español, y en tono de broma, que el chamaco me estaba pidiendo la foto a mí. Yo estaba muerto de la risa y Brady también porque yo estaba hablando en español, la chica en inglés y no me entendía nada. Al final nos tomamos la foto y la verdad que fue un momento muy padre", recordó El "Piojo".