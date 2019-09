No hay forma de indemnizar a policías inconformes

Ciudad de México.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño reiteró que no hay posibilidad de indemnizar a los policías federales inconformes con la Guardia Nacional en virtud de que no han sido despedidos.

Ayer por la tarde un grupo de agentes bloqueó Periférico Sur a la altura de la Torre Pedregal, una de las sedes de la Policía Federal, en vías de desaparición, para expresar su inconformidad con la GN.

A través de un video, el mando dejó en claro que sólo los elementos que así lo deseen pasarán a la Guardia Nacional y los que no, tienen hasta 11 opciones de readscripción, entre las que se encuentran el Instituto Nacional de Migración, el Servicio de Protección Federal, la Unidad de Medidas Cautelares y la Comisión Nacional de Búsqueda.

"La posición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es que no hay absolutamente ningún despido, lo hemos dicho de manera reiterada".

"Pasarán a la Guardia Nacional aquellos que tengan interés en hacerlo, para aquellos que no sea su prioridad o su interés hay hasta 11 lugares u opciones de readscripción, consecuentemente no estamos despidiendo absolutamente a nadie y ya sea que pasen a la Guardia Nacional o que pasen a otros lugares de readscripción conservarán sus salario, prestaciones, sus grados absolutamente todo, no se está lastimando ninguno de sus derechos", indicó.