No hay espacio para migrantes en los albergues

El Mañana / Staff .- Los albergues para migrantes de esta frontera no pueden dar asilo a más personas, al permanecer limitados en operaciones y recursos por la contingencia sanitaria del Covid-19.

Ante este panorama el director de "Senda de Vida" Hector Silva, reconoció que será imposible abrir nuevos espacios a los nuevos migrantes provenientes de caravanas, y que planean llegar a Estados Unidos a través de Reynosa. "Tenemos ahorita albergadas a 170 familias cuando las instalaciones pueden recibir a más de 300, nosotros quisiéremos poder abrir más espacios pero no podemos por los protocolos del coronavirus, es imposible pensar que vienen más migrantes, no los podemos recibir, no hay lugar".