No hay corrupción, aunque les dé coraje a los "conservas": AMLO

"Pero, ya puedo decir -sacó su pañuelo blanco-, no hay corrupción, aunque les de coraje a los conservas, ya se acabó porque el presidente no es corrupto y no tolera a los corruptos".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que lleva tiempo que se den los cambios, pero su administración avanza haciendo a un lado el clasismo, la discriminación, porque al igual que la corrupción, todo eso que estaba muy arraigado e incluso se festejaba a los corruptos.

"Ahora ya hay pena, antes de las aplaudía, no perdían su respetabilidad, el derroche los lujos, ya lo piensan".

El presidente López Obrador dijo que si arriba hay corrupción, pues no se puede resolver nunca el problema, porque es mentira que el presidente no sepa o no esté enterado, el presidente se entera de todo, puede ser que algunas cosas se oculten, pero se saben.

"Me llevo tiempo el saber cómo estaba lo de los reclusorios, pero al final me enteré, y no me quede callado", señaló.

"Me enteré de los contratos de los gasoductos, de los contratos de Odebrecht, de la compra de la planta de fertilizantes, del negocio de la industria eléctrica de las empresas extranjeras, que venden la luz a precios elevados con la bandera de energías limpias, no contaminantes, me entere que en 36 años no aumentó el salario mínimo, al contario perdió poder adquisitivo, no solo me entero, sino que tomamos decisiones".