No hay control en los tianguis

Hoy en día, los puestos permanecen con cero distancia y sin vigilancia sanitaria, lo que podría empeorar las condiciones en las que se mantiene esta comunidad.

"Nuestro trabajo es esencial para nosotros, de aquí come nuestra familia, no queremos que nos vayan a restringir el abrir nuestros puestos, pero también sabemos que no se está cumpliendo con las medidas", dijo ayer el dueño de uno de los puestos instalados en la Alameda, a un lado de la calle Madero.