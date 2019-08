No hay consigna para perseguir a nadie: AMLO

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó tener propósito alguno de vengarse de sus adversarios que en el pasado le hicieron daño, como el expresidente Carlos Salinas de Gortari o el empresario Carlos Ahumada, quien, dijo, debe ser tratado con respeto, sin parcialidad o represalias.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, al preguntarle sobre que Carlos Ahumada —investigado en México por delitos fiscales— fue liberado por un juez en Argentina, el Mandatario detalló que en la reunión de seguridad de este lunes por la mañana pidió "con todo respeto a las instancias judiciales que no se aplique la ley de manera facciosa o selectiva.

"Quiero dejar también de manifiesto que no hay consigna para perseguir a nadie, lo acabo de mencionar, todos los que nos hicieron daño deben ser tratados con respeto, y sobre todo, no deben utilizarse las instituciones para afectar a nadie, no tiene por qué haber parcialidad, represalias. Digo esto por lo que sucedió con relación al señor [Carlos] Ahumada", dijo.

El Jefe del Ejecutivo federal lanzó un llamado a que, si existen denuncias en curso, que se lleven a cabo todas, sin distinción, puesto que conviene que no haya rezagos, pero que no se caiga en el error de actuar "como antes, cuando sólo se perseguía y se encarcelaba a los adversarios a los opositores, a los que caían de la gracia del Presidente o de los potentados".

Incluso, recordó que Ahumada Kurtz —relacionado con videoescándalos de 2004 en contra de López Obrador— confesó en su momento, a través de un video del Canal 6 de Julio, que se reunió con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y con Diego Fernández de Cevallos para perjudicarlo en su primera contienda por la Presidencia de la República, precisamente con la revelación del video en el que René Bejarano, entonces colaborador del ahora Presidente, recibía fajos de billetes.

Aclaró que no tiene ningún propósito vengarse de nadie, "ni de Salinas, que no sólo por eso nos afectó. Todavía recuerdo que cuando ganó [Enrique] Peña Nieto declaró que llevaba días sin poderse quitar la sonrisa de la boca, que tenía que ir a ver a un cirujano plástico porque estaba muy feliz.