No hay conflicto alguno con gobernadores: López-Gatell

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud aseguró que no hay conflicto entre autoridades federales y gobiernos estatales que rechazan que haya un solo semáforo para definir qué entidades pueden reanudar actividades.



En específico se refirió al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, de quien dijo que es un gran mandatario, luego de que este pidió a la autoridad sanitaria que no publique un semáforo en donde no se tome en cuenta la opinión de cada estado.

"El gobernador de Querétaro por quien tenemos respeto, consideramos que es un excelente gobernador, ayer que tuvimos reunión, él fue uno de los que externó su postura, su cautela y precaución, estoy impresionado por el sentido de responsabilidad y él es uno de ellos, durante la reunión le mandé un WhatsApp, me contestó y no hay conflicto", señaló.

El funcionario aprovechó para hacer un llamado a la población de quedarse en casa, puesto que recordó que todo el país, a excepción de Zacatecas, está en semáforo rojo, por lo que el riesgo de contraer el virus es muy elevado.

"Llamo a la población a respetar las normas de los gobernadores, el país completo está en semáforo rojo, existe máximo riesgo de contagio si se sale a la vía pública, de acuerdo con la intensidad de epidemia, por eso es importante que se mantenga la sana distancia, que consiste en no salir a menos de ser necesario".

Resaltó que los centros laborales que no son esenciales aún no pueden abrir y que de hacerlo podría ocurrir un brote de contagios, además de que no les conviene económicamente porque aquellos que se enfermen podrán pedir una incapacidad por riesgo de trabajo.

"Los centros de trabajo no calificados como esenciales no pueden abrir, no conviene porque habrá contagios, si abren esas empresas lo que ocurrirá es que habrá contagios y para los que cotizan en el IMSS, esto es catalogado como riesgo laboral y eso llevará a un incremento de la prima cotización que deben hacer las empresas y si tienen un brote tendrán que cerrar, para qué apresurarse, hay que esperar, hay que tener paciencia, para este momento estamos en alto riesgo de contagios".